سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقر مجلس إدارة نادي المصري برئاسة كامل أبو علي على تغيير المدير الفني للفريق عماد النحاس، وذلك بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وأكد مصدر بالنادي المصري لـ الشروق أن المصري بصدد إصدار بيان رسمي يعلن خلاله عن توجيه الشكر لعماد النحاس.

وأضاف أن النية تتجه داخل المصري للتعاقد مع أحمد سامي ليكون مديرا فنيا جديدا خلفا للنحاس.

وتولى عماد النحاس مسؤولية المصري في مرحلة حسم الدوري بالموسم الماضي خلفا للتونسي نبيل الكوكي، وقاد الفريق للتتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة أوائل يونيو الماضي، ليعيد النادي لمنصات التتويج لأول مرة منذ الفوز بكأس مصر عام 1998 على حساب المقاولون العرب.

وبدأ الفريق البورسعيدي مشواره هذا الموسم بفوزين على سموحة والمقاولون ثم الخسارة أمام بيراميدز، ويستعد لمواجهة السويس بتروجت يوم الإثنين المقبل.