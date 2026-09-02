العاصفة الاستوائية إدوارد تصل إلى اليابسة عند ساحل الخليج وتجلب احتمالية حدوث فيضان

وصلت العاصفة الاستوائية إدوارد إلى اليابسة عند ساحل الخليج قرب حدود ولايتي لويزيانا وتكساس الأمريكيتين اليوم الثلاثاء، وصاحبتها أمطار على أنحاء من الولايتين، مما ينذر باحتمالية وقوع فيضان، حسبما ذكر مركز الأعاصير الوطني الأمريكي.

ووصلت العاصفة إلى اليابسة بالقرب من جونسون بايو في ولاية لويزيانا، ومن المتوقع أن تضعف بسرعة. وكان مركزها /نحو 25 كيلومترا جنوب- جنوب شرق بورت آرثر في ولاية تكساس، وبلغت السرعة القصوى لرياحها المستمرة 95 كيلومترا في الساعة.

وفي الوقت نفسه، كانت عدة عواصف تتشكل في المحيط الهادئ، من بينها العاصفة لويل، التي بلغت قوة إعصار صباح اليوم.