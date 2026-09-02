متحدث الصحة يوضح أسباب إغلاق أقسام العمليات والتوليد بمستشفيين في مطروح

تحدث الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن أسباب إغلاق أقسام العمليات والنساء والتوليد بمستشفى المصطفى ومستشفى عرابي التخصصيين بمحافظة مطروح بعد الكشف عن مخالفات بها خلال حملات تفتيشية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، مساء الثلاثاء، إن لجان التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمطروح تشن حملات تفتيشية دورية غير مرتبة على مقدمي الخدمات الصحية.

وأضاف أن إحدى الجولات التفتيشية على المستشفيين، كشفت عن مجموعة من المخالفات أبرزها عدم الالتزام بالدليل الإرشادي والبروتوكولات المنظمة لإجراء العمليات القيصرية.

وأوضح أنه بناءً على ذلك تم اتخاذ القرار بغلق وتشميع أقسام العمليات والنساء والتوليد في المستشفيين، مؤكدا أن الوزارة لا تنتظر وقوع الضرر حتى تتحرك لكنها تتدخل للحفاظ على الأمن الصحي للمواطن وتوقف أي ممارسة يمكن أن تؤذي المرضى.

وأشار إلى أنه يتم تسليم تقرير كامل للمستشفى يتضمن الملاحظات التي رصدتها اللجنة وأدت إلى قرار الغلق، وبناءً على هذا التقرير تعطَى المستشفى مهلة حتى تصحح هذه الملاحظات الموجودة.

ولفت إلى أنه في هذين المستشفيين رصدت اللجنة التفتيشية مخالفات مرتبطة بعمليات الولادة القيصرية، حيث تم إجراء مجموعة منها دون أن يكون هناك مبرر طبي أو ما يوثق المبرر الطبي.

ونوه بأنه في عمليات الولادة القيصرية يجب أن يكون هناك مبرر طبي وأن يوثق الطبيب أو المستشفى هذا المبرر في الملف الخاص بالمريضة، كما أشار إلى عدم توافر اشتراطات السلامة داخل العمليات والتخدير ومكافحة العدوى، وعدم القدرة على التعامل الآمن مع أي مضاعفات تحدث نتيجة للولادة القيصرية، ما يشكل خطرًا على سلامة الأم والطفل.

وأوضح أنه في هذه الحالة يتم الغلق حتى يتم تصحيح كل هذه المخالفات اللي تُسلم مكتوبة إلى مدير المستشفى.

