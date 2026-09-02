وزير المالية الألماني يلمح إلى موقف أكثر تشددا حيال الصين

ألمح وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل إلى تبني موقف أكثر تشددا حيال الصين في ظل الجدل الدائر بشأن الممارسات غير العادلة.



وقال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار، خلال زيارة لمصنع شركة صناعة السيارات الألمانية بي إم دبليو في سبارتنبرج بولاية ساوث كارولينا الأمريكية: "هذا لا يعني أننا نسعى إلى المواجهة، لكن عندما نرى أن الصين لم تعد تلتزم بالقواعد، يتعين علينا أن نتخذ موقفا مختلفا".



وقد يشمل ذلك فرض رسوم جمركية إضافية، على سبيل المثال على السيارات الهجينة. كما يمكن النظر في فرض شرط لإقامة مشروعات مشتركة، تُلزم بموجبه الشركات الصينية بالدخول في شراكات تكون فيها حصة الأغلبية تحت سيطرة شركات أوروبية، بهدف حماية المعرفة والخبرات التكنولوجية.



وتتزايد في ألمانيا منذ فترة المخاوف من تنامي المنافسة الصينية. وتعد صناعات مهمة، مثل صناعة السيارات والهندسة الميكانيكية، من أكثر القطاعات تأثرا بهذه المنافسة.



وتتهم الدول الأوروبية الصين باتباع ممارسات تجارية غير عادلة، بسبب الدعم الحكومي الضخم الذي تقدمه، وفائض الإنتاج، وطرح المنتجات بأسعار إغراقية. وغالبا ما تواجه الشركات الغربية ظروفا صعبة عند دخولها السوق الصينية.