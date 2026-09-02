 البحرين تدعو المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البحرين تدعو المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن

علم البحرين
علم البحرين
د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 5:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 5:48 ص

 دعت وزارة الداخلية البحرينية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية، حفاظا على السلامة العامة، في إشارة لتعرض المملكة لهجمات وشيكة.


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