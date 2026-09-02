البحرين تدعو المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن

دعت وزارة الداخلية البحرينية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية، حفاظا على السلامة العامة، في إشارة لتعرض المملكة لهجمات وشيكة.