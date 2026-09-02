البحرين تدعو المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن

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دعت وزارة الداخلية البحرينية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية، حفاظا على السلامة العامة، في إشارة لتعرض المملكة لهجمات وشيكة.