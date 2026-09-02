بوتين يصف تصريحات زيلينسكي بشأن إغلاق الأجواء الروسية بأنها إرهاب دولة

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن سلامة الأجواء الروسية بأنها "تطبيق لممارسة إرهاب الدولة"، وذلك بعد ساعات من تحذير زيلينسكي شركات الطيران الأجنبية من أن المجال الجوي الروسي لم يعد آمنا.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر من مساء الثلاثاء على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قيرغيزستان: "أود أن أشير إلى أنهم يطالبون باستئناف المفاوضات. إنهم يطلبون عقد لقاءات شخصية، ونحن لا نتفاوض مع الإرهابيين".

كما وصف الرئيس الروسي الطائرات المسيّرة الأوكرانية بأنها تمثل تحديا لبلاده، قائلا: "التحدي الرئيسي هو، بالطبع، الطائرات المسيرة، وفي جميع البيئات: تحت الماء وفي البحر وعلى الأرض وفي الجو. هذا تحد لنا، وهو تحد خطير، ونحن نواجهه".

وكان زيلينسكي قد حذر، في خطاب مصور، شركات الطيران الأجنبية من أن الأجواء فوق روسيا لم تعد آمنة، قائلا إن المجال الجوي الروسي "سيغلق فعليا"، رغم أن السلطات الروسية لا تُبلغ المواطنين بذلك على نحو مناسب.

وأضاف زيلينسكي: "الحرب التي بدأتها روسيا تغلق أجواءها. في الوقت الراهن، الأجواء فوق روسيا مخصصة للطائرات المسيّرة، وليس للطيران المدني".