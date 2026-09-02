حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن تصل إلى شرق تايلاند عقب انتهاء مهمتها بالشرق الأوسط

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وصلت حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التابعة للبحرية الأمريكية إلى شرق تايلاند عقب انتهاء مهمتها في الشرق الأوسط.