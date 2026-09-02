حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن تصل إلى شرق تايلاند عقب انتهاء مهمتها بالشرق الأوسط

جلستان فكريتان و4 ورش و7 عروض في اليوم الأول من فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

تبدأ بـ19 ألف جنيه.. الإعلان عن أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في القاهرة الجديدة

تامر عاشور وحسين الجسمي يفتتحان مهرجان ليلة عمر في الكويت أكتوبر المقبل

وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة يفتتح الدورة الـ33 من المهرجان التجريبي