 حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن تصل إلى شرق تايلاند عقب انتهاء مهمتها بالشرق الأوسط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن تصل إلى شرق تايلاند عقب انتهاء مهمتها بالشرق الأوسط

د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 5:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 5:46 ص

 وصلت حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التابعة للبحرية الأمريكية إلى شرق تايلاند عقب انتهاء مهمتها في الشرق الأوسط.


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