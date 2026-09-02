جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي في الأمن العسكري لحماس وعنصر بالحركة بمدينة غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اغتيال قيادي في الأمن العسكري لحماس وعنصر بالحركة بمدينة غزة.

وقالت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن الجيش اغتال طلال مصطفى صالح بدوي، قائد في قسم الأمن العسكري في لواء مدينة غزة التابع لحركة حماس، ومؤمن سعيد محمد الهواري، أحد عناصر الحركة.

وزعمت أن «القيادي والعنصر التابع للحركة دفعا خلال الفترة الأخيرة، بمخططات هجومية ضد قوات الجيش والإسرائيليين، وعملا على إعادة بناء قدرات الحركة، في خرق ممنهج لوقف إطلاق النار».

واستشهد 7 فلسطينيين، بينهم طفلان وسيدة، وأصيب آخرون، الثلاثاء، جراء إطلاق النار والقصف الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع توغل آليات الاحتلال وتنفيذ عمليات عسكرية وانتهاكات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 1333 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 4398 إصابة، وبلغت حالات الانتشال 815 حالة.

وارتفعت الحصيلة التراكمية للشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 إلى 73,462 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 174,509.