تركيا تُرجح غرق سفينة شحن بحادثة تصادم في بحر مرمرة

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ولاية إسطنبول أعلنت فجر الأربعاء اصطدام سفينتين تجاريتين ترفعان العلم التركي في بحر مرمرة وتعذر الاتصال بـ10 من أفراد طاقم إحدى السفينتين

رجحت السلطات التركية غرق سفينة شحن تقل طاقما من 10 أفراد في بحر مرمرة فجر الأربعاء، عقب اصطدامها بناقلة محملة بزيت محركات.

وذكرت المديرية العامة للنقل البحري في بيان الأربعاء، أن نظام البحث والإنقاذ بمساعدة الأقمار الصناعية تلقى في الساعة 03:26 "بالتوقيت المحلي" إشارة استغاثة من سفينة قبالة منطقة سيلفري.

وأضاف البيان أنه بعد التحقق من إشارة الاستغاثة، تبين أنها صادرة عن سفينة "توغبرك إمام أوغلو"، وجرى على الفور توجيه نداء إليها عبر "الراديو التركي".

وأفاد البيان بأنه في الساعة 03:41 أبلغ قبطان ناقلة "ألسو" مركز خدمات حركة السفن بأن ناقلته اصطدمت قرابة الساعة 03:15 بسفينة لم يتمكن من تحديد هويتها.

وتابع: "بعد فحص الإشارة الواردة وإجراء التحقيقات اللازمة، تبين أن ناقلة ألسو اصطدمت بسفينة الشحن توغبرك إمام أوغلو"".

وأشار البيان إلى أن عمليات البحث والإنقاذ بدأت على الفور، وأن أول وحدة بحرية بدأت التحرك إلى المنطقة في الساعة 04:10.

وأضاف البيان: "يُرجح أن سفينة توغبرك إمام أوغلو قد غرقت، لعدم استجابتها لأي نداءات، وكذلك عدم رد أفراد الطاقم على هواتفهم المحمولة رغم اتصال مركز التنسيق الرئيسي للبحث والإنقاذ بهم".

وذكر البيان أن 14 وحدة بحرية للبحث والإنقاذ ومروحية واحدة موجودة في موقع الحادث، وأن الناقلة المتضررة من الحادث "ألسو" تشارك أيضا في عمليات البحث والإنقاذ.

وفجر الأربعاء، أعلنت ولاية إسطنبول اصطدام سفينتين تجاريتين ترفعان العلم التركي في بحر مرمرة، وتعذر الاتصال بـ10 من أفراد طاقم إحدى السفينتين.