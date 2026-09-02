فيلم قفلة يمثل مصر في مهرجان ظفار السينمائي الدولي بسلطنة عمان

يشارك الفيلم المصري "قفلة" للمخرج أحمد الزغبي ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان ظفار السينمائي الدولي، المقرر إقامتها في ولاية صلالة بمحافظة ظفار في سلطنة عمان، بداية من 6 سبتمبر الجاري، وتستمر على مدار أربعة أيام.

الفيلم من بطولة جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، مالك عماد، يارا جبران، نجلاء يونس، شيماء فاروق ويوسف إدريس، وهو من تأليف وإخراج أحمد الزغبي، وإنتاج هند متولي، بمشاركة مجموعة من المنتجين المشاركين.

وتدور أحداث "قفلة" خلال الساعات الأولى من صباح يوم العيد، داخل أحد العقارات السكنية، حيث تستيقظ أسرة على أزمة صحية مفاجئة يتعرض لها الجد، لتتحول أجواء العيد المنتظرة إلى حالة من التوتر والقلق، ويخرج أفراد الأسرة من الرجال على وجه السرعة للبحث عن طبيب يمكنه إنقاذ الجد، إلا أن مرور الوقت دون عودتهم يزيد من حالة الارتباك والخوف لدى النساء والأطفال، الذين يجدون أنفسهم عالقين في انتظار مجهول لا يعرفون نهايته.

وينظم مهرجان ظفار السينمائي الدولي الجمعية العمانية للسينما، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبلدية ظفار.