نيبال تسعى للحصول على تعويض من الدول صاحبة أكبر حصة في الانبعاثات

تطالب نيبال تعويضا مناخيا من الدول صاحبة أكبر حصة في الانبعاثات الغازية، بعدما أودت فيضانات بحياة أكثر من ألف شخص وأدت لفقدان آخرين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزير خارجية نيبال شيشير خانال قال لتلفزيون كانتيبور إن كل من الصين والولايات المتحدة والهند "ساهمت بصورة كبيرة في التغير المناخي، وتركت الدول الأصغر تتحمل الثمن".

وأضاف "يجب أن ترفع نيبال رأسها عالميا وتحول المسألة إلى قضية عدالة".

وأوضح "سوف نطرح هذه المسألة بوضوح وبقوة في المحافل الدولية".

وتأتي مطالبة نيبال بتعويض مناخي في أعقاب فيضانات غامرة وقعت في 26 أغسطس الماضي عند نهر بوتيكوشي، مما أسفر عن انهيار ضخم للصخور والثلوج بالقرب من الحدود بين نيبال والتبت.