 نيبال تسعى للحصول على تعويض من الدول صاحبة أكبر حصة في الانبعاثات - بوابة الشروق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 1:39 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري؟

النتـائـج تصويت

نيبال تسعى للحصول على تعويض من الدول صاحبة أكبر حصة في الانبعاثات

كاتمندو - (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 11:59 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 11:59 ص

تطالب نيبال تعويضا مناخيا من الدول صاحبة أكبر حصة في الانبعاثات الغازية، بعدما أودت فيضانات بحياة أكثر من ألف شخص وأدت لفقدان آخرين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزير خارجية نيبال شيشير خانال قال لتلفزيون كانتيبور إن كل من  الصين والولايات المتحدة والهند "ساهمت بصورة كبيرة في التغير المناخي، وتركت الدول الأصغر تتحمل الثمن".

وأضاف "يجب أن ترفع نيبال رأسها عالميا وتحول المسألة إلى قضية عدالة".

وأوضح "سوف نطرح هذه المسألة بوضوح وبقوة في المحافل الدولية".

وتأتي مطالبة نيبال بتعويض مناخي في أعقاب فيضانات غامرة وقعت في 26 أغسطس الماضي عند نهر بوتيكوشي، مما أسفر عن انهيار ضخم للصخور والثلوج بالقرب من الحدود بين نيبال والتبت.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك