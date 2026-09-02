كشف ملابسات تضرر عامل من سمكري واتهامه بسرقة سيارته بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات تضرر عامل من سمكري واتهامه بسرقة سيارته بالجيزة.



وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن أجهزة الأمن رصدت تداول منشور مدعوم بمقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من سرقة أحد الأشخاص سيارته بالجيزة.

وأضافت الداخلية أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 مايو الماضى تبلغ لمركز شرطة أوسيم بالجيزة من القائم على النشر (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشـرقية) بتضرره من (سمكرى سيارات "له معلومات جنائية" – مقم بدائرة المركز) بتسليم سيارته له لإصلاحها بالورشة الخاصة به إلا أنه إمتنع عن تسليمه السيارة عقب إصلاحها واستولى على أجزائها الداخلية وأجزاء داخلية لسيارة أخرى ملكه سبق وقام المشكو فى حقه بإصلاحها.

وأكد البيان أنه أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته قرر بأن الشاكى أحضر "٥ سيارات حوادث - سبق له الحصول عليهم من أحد المزادات" من ضمنهم السيارتان المشار إليهما وقام بإصلاح ٤ سيارات منهم وتسليمهم إليه وامتنع عن تسليمه سيارة منهم " هيكل سيارة" لعدم سداد المبلغ المُتفق عليه نظير الإصلاحات.

وأوضحت الداخلية أنه بسؤال القائم على النشر قرر باستلامه بعض أجزاء السيارة المشار إليها واللوحات المعدنية الخاصة بها، وأنكر ادعاء المشكو فـى حقه بوجود مبلغ مالى متبقى عليه نظير الإصلاحات، واتهمه بالاستيلاء على السيارة والامتناع عن تسليمها له وكذا بعض محتويات سيارة أخرى.