الشرطة الألمانية تحقق بشأن انفتاح باب قطار يسير بسرعة 200 كيلومتر في الساعة

قالت الشرطة اليوم الأربعاء إن بابا في قطار ألماني فائق السرعة "آي سي إي"، كان يقل 238 راكبا، انفتح أثناء سير القطار بسرعة نحو 200 كيلومتر في الساعة، مما استدعى إطلاق عملية طوارئ واسعة النطاق.

وأوقف السائق على الفور القطار المتجه من ميونخ إلى دورتموند بالقرب من مدخل نفق في منطقة كارلشتات بولاية بافاريا جنوبي البلاد مساء أمس الثلاثاء. ولم يتعرض أي من الركاب لإصابة.

وقالت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" إنه لم يكن هناك أي عطل فني في القطار، بينما بدأت الشرطة الاتحادية تحقيقا لمعرفة كيفية انفتاح الباب.

وقالت متحدثة باسم الشركة: "أبواب قطارات (آي سي إي) لا تنفتح ببساطة أثناء تحرك القطار"، مضيفة أن تحديد سبب الحادث أصبح الآن يقع على عاتق المحققين.

ورفضت "دويتشه بان" التعليق على احتمال أن يكون أحد الأشخاص الموجودين على متن القطار فتح الباب عمدا.

وبما أن السلطات لم تتمكن في البداية من استبعاد احتمال سقوط شخص من القطار، أطلقت الشرطة الاتحادية وشرطة الولاية وفرق الإطفاء وخدمات الإنقاذ عملية بحث واسعة على طول مسار السكك الحديدية.

واستخدمت في العملية مسيرات وكلاب بوليسية وطائرة مروحية، ومعدات للتصوير الحراري، وزاد الظلام والتضاريس الوعرة من صعوبة عمليات البحث، ولم يتم العثور على أي شخص.

وفي وقت لاحق، تمكن الركاب من مغادرة القطار في مدينة لور آم ماين، حيث قام أفراد من الشرطة الاتحادية باستجوابهم وتسجيل هوياتهم.