التشيك: صيف هذا العام هو ثاني أكثر فصول الصيف حرارة منذ 1961

أظهرت بيانات المعهد التشيكي للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا أن صيف هذا العام يعد ثاني أكثر فصول الصيف حرارة في جمهورية التشيك منذ بدء تسجيل البيانات عام 1961.

وذكرت إذاعة براغ أن درجات الحرارة تجاوزت أكثر من مرة 40 درجة مئوية ، كما سجلت البلاد درجة حرارة مرتفعة جديدة في نهاية يونيو الماضي، عندما سجل المركز في منطقة دوكساني في ليتوميريتسه درجة حرارة بلغت 9ر41 درجة مئوية في 28 يونيو الماضي.

ووصل متوسط درجات الحرارة من يونيو حتى أغسطس الماضيين 4ر19 درجة مئوية، وهو المتوسط الذي لم يتم تجاوزه إلا عام 2019، عندما بلغ المتوسط 5ر19 درجة.