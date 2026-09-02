 التشيك: صيف هذا العام هو ثاني أكثر فصول الصيف حرارة منذ 1961 - بوابة الشروق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 1:48 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري؟
النتـائـج تصويت

التشيك: صيف هذا العام هو ثاني أكثر فصول الصيف حرارة منذ 1961

براغ - (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 1:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 1:37 م

أظهرت بيانات المعهد التشيكي للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا أن صيف هذا العام يعد ثاني أكثر فصول الصيف حرارة في جمهورية التشيك منذ بدء تسجيل البيانات عام 1961.

وذكرت إذاعة براغ أن درجات الحرارة تجاوزت أكثر من مرة 40 درجة مئوية ، كما سجلت البلاد درجة حرارة مرتفعة جديدة في نهاية يونيو الماضي، عندما سجل المركز في منطقة دوكساني في ليتوميريتسه درجة حرارة بلغت 9ر41 درجة مئوية في 28 يونيو الماضي.

ووصل متوسط درجات الحرارة من يونيو حتى أغسطس الماضيين 4ر19 درجة مئوية، وهو المتوسط الذي لم يتم تجاوزه إلا عام 2019، عندما بلغ المتوسط 5ر19 درجة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك