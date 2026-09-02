طارق طه يحقق ذهبية الكاراتيه ويصعد بمصر للمركز الرابع بألعاب البحر المتوسط

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حقق طارق طه، بطل الكاراتيه المصري، الميدالية الذهبية في منافسات الكوميتيه وزن +84، بدورة ألعاب البحر المتوسط – تارانتو 2026، ليرفع رصيد مصر إلى 21 ميدالية وتصعد للمركز الرابع في جدول الترتيب العام متفوقة على فرنسا.

وتوج طارق طه بالميدالية الذهبية بعد الفوز في نهائي منافسات الكوميتيه على بطل كرواتيا أنديلو كيفيستش بنتيجة 4-3.

وكان طارق طه فاز في الدور ثمن النهائي على بطل كوسوفو بنيامين شعباني 5-0، ثم تخطى ماتيو أفانزيني في ربع النهائي بنتيجة 4-1، وفي نصف النهائي فاز على التركي إيجور أكتاس 6-1.

وارتفعت حصيلة مصر في البطولة الحالية إلى 53 ميدالية، بواقع 21 ذهبية و15 فضية و17 برونزية، وضعتها في المركز الرابع في جدول الميداليات، مع احتفاظها بصدارة الترتيب بين الدول العربية المشاركة.

وتعتبر ذهبية طارق طه خامس ميدالية للبعثة المصرية في منافسات اليوم، الأربعاء، بعد ما حقق يوسف بدوري برونزية الكاراتيه، فيما توجت سارة سمير بذهبيتين في رفع الأثقال.

حيث حقق يوسف بدوي، بطل الكاراتيه المصري، الميدالية البرونزية في منافسات الكاراتيه لوزن - 84 كجم بدورة ألعاب البحر المتوسط - تارانتو 2026.

وأصبحت ميدالية يوسف بدوي ثالث ميدالية لمصر في منافسات اليوم، الأربعاء، بعدما حققت الرباعة سارة سمير ميداليتين ذهبيتين في منافسات رفع الأثقال

وتوجت سارة سمير بالميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال – الكلين والنتر وزن - 77 كجم، بعد رفعها وزن 137 كجم.

وتأتي هذه الميدالية بعد التتويج بذهبية منافسات رفع الأثقال – الخطف وزن تحت 77 كجم، بعد رفعها وزن 110 كجم.

فيما حقق عمر الشوبكي، لاعب الجمباز المصري، الميدالية الفضية في منافسات حصان الحلق، في بطولة دورة ألعاب البحر المتوسط – تارانتو 2026.