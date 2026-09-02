المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يؤكد الالتزام بتسخير الإمكانيات كافة لإنجاح الانتخابات

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة التزام الجهات الحكومية المختصة في قطاع غزة بتسخير إمكاناتها كافة لإنجاح العملية الانتخابية، باعتبارها استحقاقًا وطنيًا ثابتًا، وتمكين لجنة الانتخابات المركزية من أداء مهامها بشفافية واستقلالية تامة.

وأشار المكتب في بيان يوم الأربعاء، إلى أن المؤسسات الحكومية باشرت باتخاذ سلسلة من الخطوات العملية لضمان سير العملية الانتخابية وفق الأصول القانونية.

وأوضح أن هذه الإجراءات شملت الالتزام الكامل بتوفير جميع التسهيلات اللوجستية والإدارية اللازمة لتمكين لجنة الانتخابات من أداء مهامها بحرية ومهنية مُطلقة، دون أي عوائق إدارية أو ميدانية، وتزويد اللجنة بالبيانات الشاملة والمُحدّثة من السجل المدني، وتفصيل التوزيع السكاني بما يراعي المتغيرات الطارئة والكبيرة على أماكن سكن المواطنين وتجمعاتهم، وتسهيل وصول اللجنة للمعلومات المطلوبة لاستكمال الترتيبات الفنية.

وأضاف أنها شملت أيضًا، توفير قواعد البيانات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات المدنية المرخصة، لتعزيز دورها في الرقابة المجتمعية على العملية الانتخابية وفقًا للأطر القانونية الناظمة.

وأشار إلى أن الإجراءات تضمنت تهيئة الظروف الميدانية والمناخ العام لإنجاح هذا المسار، انطلاقًا من الحرص الأكيد على تعزيز المشاركة الشعبية، وترسيخ مبدأ الاحتكام إلى صناديق الاقتراع ضمن بيئة تتسم بأعلى معايير النزاهة والشفافية.

وأكد المكتب الإعلامي أن إنجاح هذا المسار يمثل «مسئولية وطنية مُشتركة تقع على عاتق المجموع الفلسطيني».

ودعا كل الأطراف والمؤسسات ذات العلاقة إلى توفير المناخ الإيجابي والمناسب لإجراء الانتخابات، واحترام استقلالية لجنة الانتخابات المركزية، وتجنب أي إجراءات أو مواقف من شأنها تعطيل أو عرقلة هذا الاستحقاق الوطني.