أعلن منظمو أسطول الحرية، صباح الأربعاء، عزمهم الإبحار إلى قطاع غزة في أكتوبر، في مهمة جديدة تضم 4 محطات للتوقف.

ووفقا للمنظمين، تتضمن المهمة الجديدة محطات توقف في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا قبل أن يواصل الأسطول رحلته نحو غزة.

وأشاروا إلى أن «المهمة الجديدة تهدف إلى التصدي للحصار غير القانوني والدموي الذي تفرضه إسرائيل على غزة»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «معا».

وفي شهري يونيو ويوليو، أبحرت سفينة التحالف، هاندالا 2، حول الدول الاسكندنافية، وتوقفت في موانئ النرويج والسويد والدنمارك. وفي هذا الشهر، أبحرت السفينة كيت من بريستول بالمملكة المتحدة، وتوقفت في موانئ أيرلندا وألمانيا وفرنسا.

وقال المنظمون: «في كل محطة، سيقف الأسطول جنبًا إلى جنب مع المجتمعات المحلية للضغط على حكوماتها لاتخاذ خطوات ضد إسرائيل، بما في ذلك منع شحنات الأسلحة والطاقة التي تغذي العدوان الإسرائيلي، ووقف التعاون الدبلوماسي والعسكري، وفرض عقوبات فعّالة».

وأضافوا: «تهدف هذه الرحلة إلى حشد الدعم الشعبي وممارسة ضغط دولي قبل محاولة الأسطول المزمعة للوصول إلى غزة في أكتوبر 2026».

وأوضح زوهار تشامبرلين-ريجيف، عضو اللجنة التوجيهية للتحالف، أن «أسطول الحرية ينطلق مجددًا لأن الحكومات لا تزال تقصر في أداء واجباتها»، مضيفًا: «سنحمل في كل ميناء مطلب منح الفلسطينيين حرية العيش بكرامة».