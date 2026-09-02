رايان إير: بعض شركات الطيران ستكافح من أجل البقاء في ظل ارتفاع أسعار النفط

قالت شركة ريان إير إنها تعتقد أن بعض شركات الطيران المنافسة "ستكافح للحفاظ على طاقتها التشغيلية، أو حتى من أجل البقاء" في الشتاء المقبل إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

كما تتوقع شركة الطيران الأيرلندية أن ترتفع أسعار تذاكر الرحلات القصيرة "بشكل ملموس" إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة حتى عام 2027.

كما خفضت الشركة هدفها لحركة النقل الجوي للعام المقبل، في ظل جهودها لتقليل استخدام الوقود غير المحوط سعره خلال فترة الشتاء.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع جديد في أسعار النفط مرتبط بتصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط مؤخرا.

ووفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي، ارتفع متوسط سعر وقود الطائرات بنسبة 2ر8 % على أساس شهري ليصل إلى نحو 156 دولار للبرميل، كما ارتفع بنسبة 2ر74 % خلال العام الماضي.

وأكدت ريان إير أن نحو 80% من احتياجاتها من وقود الطائرات لعام 2027 محوطة بسعر يبلغ 67 دولار للبرميل، ما يجعلها في وضع جيد لتحقيق أرباح جيدة لعام آخر.

لكنها أوضحت أن ارتفاع تكلفة الوقود غير المحوّط سعره يعني أنه من "المنطقي" تقليل تعرضها لهذه التكاليف خلال جدول التشغيل الشتوي غير المربح، والذي يمتد من نوفمبر إلى مارس.