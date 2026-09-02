مسئول بالكرملين ينفي تقارير عن رفض بوتين لقاء مدير الـ سي أي أيه

نفى مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف صحة تقارير نشرتها وسائل إعلام غربية تفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض الاجتماع بمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أي أيه) جون راتكليف خلال زيارة الأخير إلى روسيا.

وقال أوشاكوف في تصريح لمجلة "لايف": "بحسب علمي، لم تكن هناك أي خطط من هذا القبيل. وقد التقى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بمسؤولين رفيعي المستوى في أجهزة الاستخبارات الروسية" وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس".

وشدد أوشاكوف على أن المحادثات كانت سرية وجرت في إطار رسمي بحت. وأضاف: "ولهذا، لا يحق لي أن أطلعكم على مضمونها، ناهيك عن التعليق عليها."

وزار مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية موسكو في 25 أغسطس. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الزيارة جاءت ضمن الاتصالات بين جهازي الاستخبارات في البلدين.

وأكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي (إس في آر) سيرجي ناريشكين أنه التقى بمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خلال زيارة الأخير إلى موسكو.