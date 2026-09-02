أزمة هرمز ترفع أسعار الغاز الأوروبي لأعلى مستوى منذ 3 سنوات

ارتفع سعر الغاز الأوروبي الأربعاء إلى أعلى مستوى له منذ بداية عام 2023، مدفوعا باستئناف إيران والولايات المتحدة الضربات هذا الأسبوع، ما يعقّد عملية ملء المخزونات قبل فصل الشتاء.

وقرابة الساعة 08:35 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة للغاز وفق مؤشر «تي تي إف» الهولندي، المرجعي في أوروبا، تسجّل 73,85 يورو للميجاوات/ساعة، بعدما بلغت 75,33 يورو، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2023.

وتُعتبر احتياطيات الغاز الأوروبية منخفضة بالنسبة لهذه الفترة من العام، ما يعني أن الحاجة كبيرة للتزوّد بهذه المادة قبل الشتاء، وذلك حسبما نشرته وكالة «فرانس برس».

وتنافس أوروبا آسيا على بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال، وهي تستعد لحظر استيراده من روسيا بالكامل اعتبارا من يناير 2027.

وأوضح جوناثان شروير، المحلل لدى «يوني كريديت»، أن «الصيف الحار بشكل استثنائي في أوروبا وفي الدول الآسيوية الرئيسية المستوردة للغاز، أدى لزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال لتغذية أنظمة التكييف».

بدوره رأى آرنه لوهمان راسموسن، المحلل لدى غلوبال ريسك مانجمنت، أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط «يجعل من الصعب أكثر فأكثر الركون إلى فرضية عودة تدفقات الغاز الطبيعي المسال الى طبيعتها سريعا»، وهو ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع الحاد.

وشنت إيران الأربعاء، هجمات على قواعد عسكرية أمريكية في الخليج، بعد انتهاء جولة من الضربات الأمريكية ضدها، في توسيع لدائرة التصعيد مع تعثر الجهود الدبلوماسية للخروج من الحرب التي دخلت شهرها السابع.

وتبقى حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، أدنى بكثير من مستوياتها المعتادة.

ورأى شروير أن «إمدادات النفط أفضل قليلا، إذ تمكّنت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من التصدير عبر خطوط أنابيب بديلة» تربط تباعا بخليج عُمان والبحر الأحمر.

لكن الأمر مختلف بعض الشيء بالنسبة للغاز الطبيعي المسال الذي تعد قطر أبرز منتجيه في الخليج، وهي لا تحظى بأي مسار بديل للتصدير، ما يفسّر سبب ارتفاع سعر الغاز أكثر من النفط منذ بداية الحرب بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في فبراير.