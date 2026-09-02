تحذيرات من الفيضانات والانهيارات الأرضية بشمال اليابان

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأربعاء، تحذيرا من الدرجة الرابعة من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية خطيرة جراء الهطول الغزير للأمطار في شمال البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن محافطة "أوموري" الواقعة بشمال البلاد ستتعرض غدا الخميس إلى أمطار رعدية غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات وانهيارات أرضية مهددة لحياة السكان، مطالبة السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن المواطنين.

وحثت السلطات المواطنين على الحذر من الانهيارات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع منسوب مياه الأنهار، إضافة إلى الانتباه من البرق والرعد والرياح الشديدة.