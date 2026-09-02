المجر تحذر من تهديد روسي بعد هجوم على مطار في لايبتسيج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الحكومة المجرية إن هجوما فاشلا بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في مطار لايبتسيج بألمانيا يظهر أن روسيا تشكل تهديدا للأمن الأوروبي.

وكتبت وزيرة الخارجية أنيتا أوربان على منصة إكس في وقت متأخر من أمس الثلاثاء: "تشعر المجر بقلق بالغ إزاء العدد المتزايد وشدة الأنشطة الهجينة الروسية على الأراضي الأوروبية".

وأضافت أن الحوادث التي شهدتها ألمانيا مؤخرا أظهرت "نمطا متزايدا من السلوك الخطير والمتهور، الذي يشكل تهديدا خطيرا للأمن الأوروبي وقدرته على الصمود".

وقالت أوربان: "تتضامن المجر تماما مع ألمانيا، وهي مستعدة لدعم شريكتها في مواجهة التهديدات الهجينة".

وتشمل التهديدات الهجينة عموما مزيجا من التكتيكات العسكرية والاقتصادية والاستخباراتية والدعائية.

وقالت ألمانيا أمس الثلاثاء إن روسيا كانت مسؤولة عن هجوم المسيرات الذي وقع الشهر الماضي في مطار لايبتسيج.

وتم العثور في الرابع من أغسطس على مسيرة مزودة بمتفجرات وآلية تفجير بين طائرات شحن أوكرانية. إلا أن المسيرة لم تنفجر.