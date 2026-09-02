شيفرون الأمريكية العملاقة للنفط: سنوسع عملياتنا في فنزويلا

أكدت شركة "شيفرون" الأمريكية العملاقة للنفط أنها تعتزم توسيع عملياتها في فنزويلا، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن صفقة طموحة لتطوير احتياطيات النفط في البلاد، ومنح البنتاجون حصة في الأرباح.

وقالت "شيفرون" اليوم الأربعاء، إنها حصلت على مساحات إضافية في "حزام أورينوكو"، حيث تحظى الشركة بموقع ثابت.

وتشمل خطط المشروع المشترك استثمار أكثر من 7 مليارات دولار على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، ما سيؤدي إلى مضاعفة الإنتاج إلى أكثر من الضعف ليصل إلى نحو 600 ألف برميل يوميا، بالمقارنة مع عام 2026.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة، مايك ويرث، في بيان معد مسبقا، إن "تاريخ شيفرون في فنزويلا يمتد لأكثر من قرن، ويعكس موقعنا الموسع ثقتنا في إمكانات الموارد الهائلة للبلاد وقدرتها على المنافسة على الاستثمار ضمن محفظتنا لعقود قادمة".

وأوضح أنه "مع وجود شروط مُحسّنة والحصول على مساحات إضافية، فإننا نعزز محفظة نعتقد أنها قادرة على تحقيق نمو جذاب ومنخفض التكلفة للنفط، ودعم إمدادات الطاقة، وتوفير قيمة متميزة طويلة الأجل."

ويأتي الإعلان بعد يوم من تصريح مسؤول أمريكي تحدث للصحفيين بشأن الإعلان المرتقب، وقال إنه من المتوقع أن يزور مسؤولون من شركة "شيفرون"، ووزير الطاقة كريس رايت، فنزويلا يوم الأربعاء، حيث سيتم الكشف رسميا عن الاستثمار الجديد.

وتحدث المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته، بحسب القواعد التي وضعها البيت الأبيض لهذا الإحاطة.

يذكر أن شيفرون هي ثاني أكبر شركة نفط في الولايات المتحدة، وهي والوحيدة التي لها وجود رئيسي في فنزويلا.