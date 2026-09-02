الدفاع السعودية: التحالف البحري الدفاعي يبدأ مرحلة العمل الفعلي من مقر قيادته

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، أن التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بدأ مرحلة العمل الفعلي من مقر قيادته.

وقالت في بيان، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن التحالف بدأ مرحلة العمل الفعلي بمباشرة العميد البحري الركن راشد شيخ، من جمهورية باكستان الإسلامية، مهامه نائبًا لقائد التحالف، إلى جانب ضباط ارتباط من عدد من الدول الأعضاء، والدول التي تعمل على إجراءات الانضمام إلى التحالف، فيما تُستكمل مباشرة ضباط الارتباط تباعًا وفق الأعداد المخصصة لكل دولة.

وفي 30 يوليو، أعلنت السعودية موافقة 14 دولة على إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات. وحينها، أعلنت هذه الدول -في بيان مشترك نشرته وزارة الدفاع السعودية- دعمها لمشروع التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، ورحبت بما تحقق من توافق بشأن ترتيباته التأسيسية.

ويهدف التحالف إلى بناء إطار دفاعي مؤسسي للتعامل مع التهديدات البحرية المتزايدة، وذلك عبر تعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة، إلى جانب تأمين خطوط التجارة الدولية وحماية طرق إمدادات الطاقة والمصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.

ومن خلال التحالف ستعزز الدول المنضمة تبادل المعلومات والاستخبارات فيما بينها، وستعمل على تطوير التخطيط العملياتي وتنفيذ تدريبات وتمارين بحرية مشتركة، بالإضافة إلى بناء القدرات العسكرية وتنفيذ عمليات بحرية مشتركة.