البيت الأبيض: ترامب منفتح على لقاء زعيم كوريا الشمالية دون شروط مسبقة

أفاد البيت الأبيض بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب متمسكة بسياستها الحالية تجاه كوريا الشمالية، وأنها منفتحة على إجراء اتصالات على مستوى القادة دون شروط مسبقة.

جاء ذلك في رد مسؤول بالبيت الأبيض (لم يكشف عن هويته)، مساء الثلاثاء، على سؤال لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية بشأن ما إذا كانت هناك استعدادات لعقد قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وأوضح المسؤول أن ترامب عقد خلال ولايته الرئاسية الأولى 3 قمم مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف قائلا: "تلك القمم أسهمت في تحقيق الاستقرار في المنطقة، وسياسة الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية لم تتغير"، وأردف: "الرئيس ترامب منفتح على لقاء كيم دون شروط مسبقة".

وفي تصريح للصحفيين في 19 أغسطس الماضي، أشار ترامب إلى أنه على علاقة جيدة مع الزعيم الكوري الشمالي، وألمح إلى أنه قد يلتقي به في نهاية هذا العام.

وفي 12 يونيو 2018 عقد الزعيمان أول اجتماع لهما في سنغافورة، ثم قمة جمعتهما بالعاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير 2019.

وفي يونيو 2019 عقد الزعيمان لقاء في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، ليصبح ترامب أول رئيس أمريكي يدخل أراضي كوريا الشمالية لفترة وجيزة.

وتخضع كوريا الشمالية لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، بموجب 10 قرارات اتخذها مجلس الأمن الدولي منذ العام 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.