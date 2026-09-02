باكستان: نواصل المحادثات مع أمريكا وإيران بشأن إنهاء الحرب

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي، اليوم الأربعاء، إن إسلام اباد منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب الدائرة بينهما، وهي على ثقة من أن البلدين «سيعودان إلى طاولة الحوار».

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضاف المتحدث خلال مؤتمر صحفي دوري، أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، إلى طهران الشهر الماضي أحدثت «زخما كبيرا» بشأن قضية مضيق هرمز.

وعادت الولايات المتحدة وإيران إلى حالة الحرب اليوم الأربعاء، بعد أكبر تبادل ‌لإطلاق النار منذ أسابيع، إذ هددت واشنطن بضربات أشد تدميرا، بينما استنكرت إيران هجوما قالت إنه قتل خمسة مدنيين وأصاب عشرات في حفل زفاف.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الجيش الأمريكي أتم أمس الثلاثاء، موجة من الضربات ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت مواقع دفاع جوي وأنظمة رادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع اتصالات.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع هجمات على أهداف متعددة في أنحاء البلاد أمس الثلاثاء، كثير منها قرب مضيق هرمز، حيث تهدد إيران ناقلات النفط التي تقدم على عبور الممر المائي الضيق دون تصريح.

وقالت إيران بدورها، وفقا لبيانات رسمية، إنها ضربت أصولا أمريكية في الأردن والعراق، بينما قالت ⁠تقارير إعلامية إيرانية إنها هاجمت البحرين أيضا. وعلى الرغم من قول الحرس الثوري إنه قتل عددا كبيرا من القوات الأمريكية في الأردن، قال مسئولان أمريكيان لرويترز إن التقييمات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات.

وأفادت القوات المسلحة الأردنية بأن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة، اعترضت 10 منها، بينما سقطت ثلاثة في مناطق نائية. وقالت البحرين إن طائرات مسيرة إيرانية اعترضت ودمرت.

وقال الحرس الثوري أيضا إن قواته البرية نفذت هجمات مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة على قواعد أمريكية في أربيل بشمال العراق، مما أسفر عن مقتل عدد من الأفراد الأمريكيين. ولم يؤكد العراق أو الولايات المتحدة وقوع الهجوم.