وزير المالية الألماني بصدد العودة إلى ألمانيا بعد تعطل طائرته في الولايات المتحدة

أعطت القوات الجوية الألمانية وشركة "لوفتهانزا التقنية" الضوء الأخضر لعودة وزير المالية الألماني لارس كليجنبايل إلى ألمانيا، بعد أن علق في الولايات المتحدة بسبب عطل في طائرته الحكومية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية في برلين اليوم الأربعاء ردا على استفسار، إن أضرارا هيكلية اكتُشفت في أحد أبواب الطائرة قبل الإقلاع خلال ما يسمى بجولة الفحص حول الطائرة، وكان يتعين التحقق منها.

وأضاف المتحدث أنه جرى أيضا تقييم صور للأضرار في ألمانيا من جانب خبراء في شركة "لوفتهانزا التقنية". وأشار المتحدث إلى أنه من المرجح أن يكون سلم لصعود الركاب قد تسبب في الضرر، موضحا أنه أصبح بإمكان الطائرة الآن مواصلة الرحلة.

ووفقا للبيانات، من المخطط أن تقلع الطائرة، وعلى متنها الوزير ووفده، من الولايات المتحدة ظهر اليوم بتوقيت ألمانيا.

وكان كلينجبايل، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار، اضطر إلى قضاء الليل في أحد الفنادق. وبذلك سيتغيب كليجنبايل أيضا عن جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم في برلين، والتي من المقرر خلالها تمرير مشروع قانون الضرائب الذي أعده.

وكان كليجنبايل قد شارك في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولاينا. وبعد ذلك زار مصنع شركة "بي إم دبليو" الألمانية للسيارات في سبارتانبورج بولاية ساوث كارولاينا.