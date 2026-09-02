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تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، حيث لاقت بعض الأنواع انخفاضا طفيفا، بينما لاقت الأخرى استقرارا عند نفس أسعار يوم أمس.

وجاءت أسعار الخضار لكل كيلو كالآتي:

انخفضت أسعار الطماطم 2 جنيه لتتراوح بين 8 إلى 18 جنيهًا.

وانخفضت أسعار البطاطس جنيه لتتراوح بين 12 إلى 22 جنيها.

واستقر أسعار البصل الأبيض لتتراوح بين 8 إلى 14 جنيها.

وانخفضت أسعار الكوسة 2 جنيه لتتراوح بين 13 إلى 25 جنيهًا.

واستقرت أسعار الجزر بين 9 إلى 15 جنيها.

والفاصوليا الخضراء تتراوح اسعارها بين 35 إلى 50 جنيهًا.

وتتراوح أسعار الباذنجان بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

أما أسعار الفلفل الرومي فتراوحت بين 4 إلى 10 جنيهات.

وأسعار الفلفل الحامي تتراوح بين 6 إلى 12 جنيهًا.

أما أسعار الملوخية فجاءت بين 5 إلى 8 جنيهات.

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 8 إلى 11 جنيهًا.

وتراوحت أسعار البامية من 30 إلى 45 جينها.

• وجاءت أسعار الفاكهة للكيلو كالآتي:

ارتفعت أسعار البرتقال صيفى بنحو 4 جنيهات ليتراوح سعر الكيلو بين 14 إلى 20 جنيهًا.

كما سجل سعر كيلو الليمون البلدي من 15 إلى 25 جنيهًا.

أما أسعار المانجو البلدى فقد تراوحت بين 20 إلى 35 جنيهًا.

وأسعار الكيوى تراوحت من 50 إلى 200 جنيه.

وأسعار العنب البناتى من 20 إلى 40 جنيهاً.

وأسعار التين البرشومي من 20 إلى 32 جنيهاً.

وأسعار الكانتلوب من 10 إلى 20 جنيهًا.

وتراوح سعر البطيخ من 24 إلي 36 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الجوافة بين 15 إلى 25 جنيهًا.