مصر وعمان تبحثان تأسيس منطقتين صناعيتين مشتركتين لتعزيز التكامل والاستثمار

- رئيسة التنمية الصناعية تستقبل وفدا عمانيا رفيع المستوى وتستعرض فرص الاستثمار المشتركة ومجالات التعاون بين البلدين

- بحث مقترح لإقامة منطقتين صناعيتين مشتركتين بنظام المطور الصناعي تأسيسا لمرحلة جديدة من التكامل بين الجانبين

استقبلت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفدا عمانيا رفيع المستوى برئاسة قيس بن محمد اليوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان، في إطار برنامج الزيارة الموسع للوفد العُماني في مصر، وذلك بمقر الهيئة لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والاطلاع على التجربة المصرية في مجال تنمية وتطوير وإدارة المناطق الصناعية والمطور الصناعي.

حضر الاجتماع حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، وسالم الذهلي، الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية، وداوود الهدابي، الرئيس التنفيذي للمدن الصناعية (مدائن)، وأحمد عكعاك، الرئيس التنفيذي للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالدقم، وعدد من قيادات الهيئة.

وأكدت رئيسة الهيئة على عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرة إلى توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للجانب العُماني الشقيق، وتبادل ونقل الخبرات المصرية في مجالات إنشاء وإدارة وتطوير المناطق الصناعية، وخاصة نظام المطور الصناعي، بما يدعم سلاسل الإمداد وحركة التصدير بين البلدين.

واستعرضت دور الهيئة وحزمة الإصلاحات الإجرائية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي عبر تقديم الحوافز والتيسيرات للقطاع الخاص الصناعي، والحوافز الداعمة للصناعات ذات الأولوية.

كما استعرضت رئيسة الهيئة النجاح الكبير الذي حققته تجربة "المطور الصناعي" من خلال القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مصر باتت تمتلك 26 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي تديرها 12 شركة مطور عالمية ومحلية، بإجمالي مساحة تصل إلى 40 مليون متر مربع تقريبا.

واستعرض الاجتماع مقترحا لإقامة مناطق صناعية خاصة مشتركة بين الجانبين، تشمل تدشين منطقة صناعية في مصر وأخرى في سلطنة عُمان، لتحقيق التكامل الصناعي فيما بين المنطقتين، لتتوج الشراكة الاقتصادية والتعاون الصناعي المثمر بين البلدين الشقيقين.

ومن جانبه، أشاد قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالسلطنة، بالنهضة الصناعية والتنموية التي تشهدها مصر، مؤكدا حرص عُمان على فتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والصناعي، والاستفادة من الخبرات المصرية في إدارة المدن الصناعية المتخصصة وتحديث البنية التحتية للمناطق الصناعية.

وأشار إلى أن الزيارة تستهدف تحديد قائمة من القطاعات والصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية لدراسة فرص التعاون والتكامل المباشر بها وفقا لاحتياجات ومقومات البلدين، مؤكدا أهمية أن تتوج هذه المباحثات بتوصيات عملية وخطة عمل قابلة للتنفيذ وتدعم الشراكة الاقتصادية المشتركة.

وأوضح اليوسف أن الهيئة بالسلطنة تعد أعرق وأقدم مؤسسة عُمانية متخصصة في تطوير وإنشاء وتشغيل المدن الصناعية، وتتبعها 24 منطقة استثمارية، منها 16 منطقة قائمة بالفعل و8 مناطق أخرى قيد الإنشاء والتطوير.

وعلى هامش الزيارة، أجرى الوفد العُماني برفقة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة زيارة ميدانية لمدينة العاشر من رمضان، شملت منطقة المطور الصناعي "السويدي" المقامة على مساحة تبلغ حوالي 1.1 مليون متر مربع، وتضم ما يقرب من 40 مصنعا في مجال الصناعات الهندسية وتصنيع المعدات والصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل والمخازن، وكان في استقبال الوفد محمد القماح، الرئيس التنفيذي للمنطقة.

كما شملت الجولة زيارة مصنع شركة "إسكرا إميكو" المقام على مساحة 50 ألف متر مربع ويعمل به 850 عاملا، والمتخصص في إنتاج عدادات الكهرباء الذكية والمسبقة الدفع، وكذلك عدادات المياه الذكية.

كما شملت الجولة تفقد مصنعين بالمنطقة الصناعية بالعاشر، وهما مصنع شركة بيونير للصناعات الدوائية (بيونير فارما)، المتخصص في المستحضرات الدوائية والمضادات الحيوية (الحقن)، برأس مال يبلغ 78 مليون جنيه، ويخصص إنتاجه للسوق المحلي والتصدير إلى أسواق (اليمن، العراق، ليبيا، والسودان)، وكان في استقبال الوفد الدكتور محيي حافظ، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، وكذا مصنع شركة الأمل الشريف للبلاستيك المتخصص في إنتاج مواسير ووصلات البلاستيك برأس مال يبلغ 796 مليون جنيه، ويوجه إنتاجه للسوق المحلي والتصدير للخارج لدول مثل (العراق، تونس، والمغرب)، وكان في استقبال الوفد محمد زين العابدين، رئيس الشركة.