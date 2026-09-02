أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن، النقيب العام، حصولها على 10 تأشيرات لأداء فريضة الحج لعام 2027، بتخصيص من رئاسة مجلس الوزراء، على أن يتم اختيار الأطباء المستفيدين منها من خلال قرعة علنية.

وأوضحت النقابة فتح باب تلقي طلبات الأطباء الراغبين في التقدم للقرعة اعتبارًا من اليوم ولمدة 10 أيام، على أن يتم اختيار 10 أطباء من بين المتقدمين المستوفين للشروط.

وأكدت النقابة أن تأشيرات الحج العشر مجانية بالكامل، فيما يتحمل الطبيب الذي يقع عليه الاختيار تكلفة برنامج الحج، الذي يشمل تذكرة الطيران وتكاليف الإقامة خلال فترة أداء الفريضة في المملكة العربية السعودية، على أن تحدد قيمة البرنامج ويعلن عنها وفقًا للأسعار والضوابط المقررة.

وأشارت إلى إجراء القرعة العلنية في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص، بحضور نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار النيابة الإدارية المنتدب لدى النقابة العامة للأطباء البيطريين، على أن يعلن موعد ومكان إجراء القرعة عبر القنوات الرسمية للنقابة فور تحديدهما.

وحددت النقابة عددًا من الشروط للتقدم للقرعة، تشمل أن يكون المتقدم طبيبًا بيطريًا، وألا يجوز التقديم لأفراد أسرته، وألا يكون قد سبق له التقديم في أي جهة منظمة للحج خلال العام نفسه، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته.

كما يشترط الالتزام بأي شروط أو ضوابط جديدة تقررها الدولة بشأن موسم الحج لعام 2027، إلى جانب سداد الاشتراك السنوي بالنقابة حتى آخر عام مالي.

ويمكن للأطباء التقدم للقرعة عبر تطبيق واتس آب من خلال الرقم 01064777981، أو من مقر النقابة العامة في 6 شارع الحديقة، جاردن سيتي، القاهرة، أو عبر البريد الإلكتروني [mansak@egy-vet-synd.org](mailto:mansak@egy-vet-synd.org).

وتتضمن الأوراق المطلوبة صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية، وصورة كارنيه النقابة.