 الإطفاء الكويتي: لا خسائر بشرية إثر حريق بمجمع سكني قصفته مسيرة إيرانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإطفاء الكويتي: لا خسائر بشرية إثر حريق بمجمع سكني قصفته مسيرة إيرانية

الكويت - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 11:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 11:44 ص

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوّة الإطفاء العام في الكويت العميد محمد بدر إبراهيم، اليوم الأربعاء،  السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بإحدى مناطق العاصمة وذلك بعد استهدافه بطائرة مسيرة إيرانية.

وقال المتحدث، في بيان نشره الأطفاء الكويتي على منصة إكس، إن "فرق الإطفاء من مركزي الهلالي والمدينة تمكنت فجر اليوم من السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بإحدى مناطق العاصمة، وذلك بعد استهدافه بطائرة مسيرة معادية من قبل العدوان الإيراني الآثم"، وفق قوله.

وأوضح أن "فرق الإطفاء باشرت فور وصولها التعامل مع الحريق حيث تمت عملية المكافحة والسيطرة عليه"، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات بشرية واقتصرت الخسائر على الماديات .


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