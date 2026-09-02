يمثل التعاقد مع عصام سراج الدين، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إضافة مهمة لمنظومة العمل داخل القلعة الحمراء، خاصة في ظل الدور المحوري الذي أصبح يمثله ملف التعاقدات في تحديد شكل الفريق ومستقبله.

ولم يعد نجاح أي نادٍ مرتبطًا فقط بقدرته على ضم لاعبين مميزين، وإنما أصبح حسن إدارة المفاوضات واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب من أهم عوامل بناء فريق قادر على المنافسة.

وتظهر قيمة سراج الدين بشكل أكبر في الملفات التي تتطلب قرارات صعبة وحاسمة، سواء فيما يتعلق بالتعاقد مع لاعبين جدد أو حسم مستقبل عناصر موجودة بالفعل داخل الفريق، إلى جانب إدارة ملفات الرحيل وإنهاء العقود بالشكل الذي يحافظ على مصالح الأهلي.

فمثل هذه الملفات تحتاج إلى خبرة كبيرة في التفاوض، وقدرة على قراءة الموقف جيدًا، والوصول إلى أفضل صيغة ممكنة للنادي دون التسرع في اتخاذ القرارات.

وخلال الفترة الأخيرة، برز دور مدير التعاقدات في عدد من الملفات المهمة، مع اعتماد الأهلي على سياسة تستهدف الحفاظ على عناصره الأساسية، بالتوازي مع تدعيم صفوفه بصفقات جديدة وفقًا لاحتياجات الجهاز الفني.

كما أن التفاوض لا يقتصر على قيمة الصفقة فقط، بل يمتد إلى مدة العقود، والحوافز، والامتيازات، وشروط الرحيل، وهو ما يجعل وجود شخصية تمتلك أدوات التفاوض أمرًا بالغ الأهمية.

ومن هنا، تبدو استفادة الأهلي من وجود عصام سراج الدين واضحة، ليس فقط باعتباره مسؤولًا عن إتمام الصفقات، وإنما كأحد العناصر التي يقع على عاتقها التعامل مع قرارات مصيرية يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الفريق واستقراره.

وفي السطور التالية نستعرض قرارات عصام سراج التي أثرت بالإيجاب على مسشتقبل فريق الأهلي بالأخص بعدما حرص على الحفاظ على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والذين كانوا في أفضل مستوياتهم مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 أمثال مصطفى شوبير ومروان عطية وإمام عاشور.

حمزة عبد الكريم.. أول قرار

أصدر النادي الأهلي بيانا في هذا الملف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة وجاء كالتالي: "برشلونة يطلب تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم"، ليكون أول اختبار حقيقي لعصام سراج ونجح في إنهائه بالشكل الأمثل واستمر عبد الكريم مع الفريق الكتالوني.

الحفاظ على النجوم

تجديد عقد كوكا

جدد أحمد نبيل كوكا عقده مع الفريق الأول حسبما أشار بيان الأهلي كالتالي: "جدد أحمد نبيل كوكا عقده لمدة 3 مواسم، وذلك لاستكمال مسيرته مع النادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد، جاء ذلك في حضور وائل جمعة، مدير الكرة، وعصام سراج، مدير التعاقدات، أبدى كوكا حرصه الشديد على الاستمرار مع النادي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على تمسكه بالقلعة الحمراء وتجديد عقده، ورغبته في مواصلة مشواره داخل الأهلي، والمساهمة مع زملائه في تحقيق المزيد من البطولات".

تجديد عقد الشحات

ومن بين الملفات الهامة التي حرص سراج على التعامل معها بجدية هو تجديد عقد حسين الشحات، حيث جاء بيان الأهلي: "جدد حسين الشحات عقده لمدة موسمين قادمين، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد، جاء ذلك في حضور وائل جمعة، مدير الكرة، وعصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات. وأبدى الشحات تمسكه باستكمال مسيرته مع النادي، مؤكدًا على أنه يسعى للمساهمة مع زملائه في تحقيق المزيد من البطولات وإسعاد جماهير الأهلي التي يدين لها بالكثير، ولا ينسى أبدًا تشجيعها ووقوفها خلف الفريق في كافة الظروف".

تجديد عقد طاهر

ونفس الأمر مع طاهر محمد طاهر حيث جاء بيان الأهلي عنه كالتالي: "أعلن النادي عن تمديد عقد طاهر محمد طاهر، لمدة عامين، ليواصل مشواره مع الفريق، بعدما أصبح إجمالي مدة تعاقده الحالية ثلاثة مواسم. وجاء تمديد التعاقد بعد الجلسة التي جمعت اللاعب وائل جمعة، مدير الكرة، وعصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، حيث تم الاتفاق على جميع بنود العقد الجديد، واستكمال كافة الإجراءات الإدارية والمالية. وعبر طاهر محمد طاهر عن سعادته بتمديد تعاقده، مؤكدًا تقديره للنادي وجماهير الأهلي التي يدين لها بالكثير، وأنه سوف يبذل قصارى جهده مع زملائه، لإسعاد الجماهير وتحقيق البطولات والانتصارات التي تليق بالنادي".

تجديد عقد إمام عاشور

أما إمام عاشور بعد الأداء الجيد الذي ظهر عليه في مونديال 2026 كان يجب على الأهلي الحفاظ عليه وأعلن بالفعل تجديد عقده كالتالي: "قام إمام عاشور، بتمديد تعاقده مع النادي حتى عام 2030. جاء ذلك خلال جلسة جمعته مع عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، الذي أنهى كافة الإجراءات الإدارية والمالية بالتنسيق الكامل مع وائل جمعة، مدير الكرة. خلال الجلسة أكد اللاعب، على امتنانه الكامل للأهلي وجماهيره الكبيرة ورغبته في استكمال مسيرته مع النادي خلال السنوات القادمة."

تجديد عقد مروان عطية

ونفس الأمر يسير على مروان عطية حيث أعلن النادي: "قام مروان عطية، بتمديد تعاقده مع النادي حتى عام 2030. جاء ذلك خلال جلسة جرت مساء اليوم مع عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، الذي أنهى كافة الإجراءات الإدارية والمالية بالتنسيق الكامل مع وائل جمعة، مدير الكرة. وأبدى اللاعب سعادته الكبيرة بتمديد تعاقده واستمرار مسيرته مع الأهلي وجماهيره خلال السنوات القادمة."

تجديد عقد عمر معوض

والأمر ذاته بالنسبة لعمر معوض حيث أوضح الأهلي في بيانه: "قام عمر سيد معوض، بتمديد تعاقده مع النادي حتى عام 2030. وأنهى عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، كافة الإجراءات الإدارية والمالية بالتنسيق الكامل مع وائل جمعة، مدير الكرة".

تجديد عقد مصطفى شوبير

أما أخر التجديدات كانت مع الحارس الدولي مصطفى شوبير حيث أعلن الأهلي: "قام مصطفى شوبير، بتمديد تعاقده مع النادي حتى عام 2029. جاء ذلك خلال الجلسة التي جمعت اللاعب مع عصام سراج رئيس قطاع التعاقدات، والذي أنهى كافة الإجراءات الإدارية والمالية وفقًا لقواعد النادي في هذا الشأن. وذلك بالتنسيق الكامل مع وائل جمعة مدير الكرة. وأبدى اللاعب سعادته بتمديد تعاقده واستكمال مشواره مع الأهلي خلال السنوات القادمة".

7 صفقات جديدة

التعاقد مع علي محمود

وبالتأكيد اسم الأهلي وحده يكفي لضم لاعبين جدد للفريق لكن في ظل التفاوض مع الأندية الأخرى يكون الأمر أكثر صعوبة نسبيًا وبالتالي فإن ضم علي محمود من نادي إنبي كان من بين الملفات الصعبة لكن أدارها عصام سراج بشيء من الحكمة حيث أصدر النادي بيانًا جاء كالتالي: "أعلن النادي عن التعاقد مع اللاعب علي محمود، قادمًا من إنبي لمدة 5 مواسم، وقام عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية".

التعاقد مع أقطاي عبد الله

ونفس الأمر عندما أعلن الأهلي التعاقد مع أقطاي عبد الله قادمًا من إنبي كالتالي: "أعلن النادي عن التعاقد مع اللاعب أقطاي عبد الله، قادمًا من إنبي لمدة 5 سنوات، وقام عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية".

التعاقد مع بن جديدة

كما ضم الأهلي سفيان بن جديدة وأوضح في بيانه: "أعلن النادي عن التعاقد مع اللاعب سفيان بن جديدة، قادمًا من المغرب الفاسي لمدة 3 مواسم. وكان عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، قد توجه إلى المغرب، وقام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية، وذلك بالتنسيق مع وائل جمعة مدير الكرة. ووجه الأهلي الشكر إلى شقيقه نادي المغرب الفاسي، برئاسة عمر بنيس، على تعاونه لإتمام الصفقة، في إطار علاقة طيبة تجمع النادي الأهلي وأشقاءه في المغرب".

التعاقد مع بقرار

وضم أيضا الأهلي منصف بقرار وجاء في بيانه: "أعلن النادي عن التعاقد مع اللاعب الجزائري منصف بقرار، قادمًا من دينامو زغرب لمدة 3 مواسم. وكان عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، قد توجه إلى كرواتيا، وقام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية، وذلك بالتنسيق مع وائل جمعة، مدير الكرة."

التعاقد مع أكرم توفيق

كما عاد أكرم توفيق لاعب الفريق السابق وأوضح الأهلي بيانه: "أعلن النادي عن التعاقد مع اللاعب أكرم توفيق لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر، وكان عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، قد قام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية، وذلك بالتنسيق الكامل مع وائل جمعة، مدير الكرة".

التعاقد مع محمود صلاح

وضم الأهلي أيضا محمود صلاح لاعب نادي غزل المحلة مثلما أشار الأهلي في بيانه: "أعلن النادي عن التعاقد مع اللاعب محمود صلاح، قادمًا من نادي غزل المحلة، لمدة 5 مواسم، وكان عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، قد قام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية، وذلك بالتنسيق الكامل مع وائل جمعة، مدير الكرة".

التعاقد مع توفيق محمد

آخر الصفقات التي ضمها الأهلي هي توفيق محمد لاعب نادي بتروجت حيث أوضح الأهلي في بيانه: "أعلن النادي عن التعاقد مع اللاعب توفيق محمد، ظهير أيسر نادي بتروجت، لمدة 5 مواسم، وكان عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، قد قام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية، وذلك بالتنسيق الكامل مع وائل جمعة، مدير الكرة".

رحيل 3 لاعبين

رحيل تريزيجيه

أحد أهم الأمور التي كان على الأهلي التعامل معها بحكمة هو رحيل اللاعبين أصحاب العقود الكبيرة وكان محمود حسن تريزيجيه من بينهم حيث جاب بيان الأهلي: "أعلن النادي عن انتهاء التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في ضوء مناقشات ومشاورات ودية وتسوية مالية تحكمها علاقة متميزة بين اللاعب وناديه. ووجه الأهلي الشكر إلى تريزيجيه عن الفترة الماضية التي بذل فيها كل الجهد للمساهمة مع زملائه لتحقيق أفضل النتائج على كل المستويات. فيما أكد اللاعب على شكره الكامل للنادي ومجلس إدارته، لما لاقاه من اهتمام وتقدير، كما عبر عن امتنانه وحبه لجماهير الأهلي الوفية التي يعتز بها ويدين لها بالكثير من الدعم والمساندة طوال مشواره الكروي".

رحيل عابدين

ونفس الأمر هو انتقال أحمد عابدين إلى نادي وادي دجلة حيث قال الأهلي في بيانه: "وافق النادي على انتقال لاعبه الصاعد أحمد عابدين إلى صفوف نادي وادي دجلة، بعد مفاوضات جرت بين الطرفين، وقام عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية.. جاء ذلك تلبية لرغبة اللاعب للحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات الرسمية واكتساب المزيد من الخبرات، خاصة أنه من العناصر الواعدة التي تملك قدرات متميزة في مركز «المساك».. ووجه عابدين الشكر إلى النادي بوصفه أحد أبناء الأهلي، وتعهد بمضاعفة الجهد خلال الفترة القادمة والعودة إلى صفوف الأهلي مرة ثانية، والمشاركة مع زملائه في إسعاد الجماهير على المستويين المحلي والقاري".

رحيل محمد علي بن رمضان إلى نادي الشمال القطري

وأخيرًا نشرت الصفحة الرسمية للأهلي بيانا كالتالي: "شكرًا محمد علي بن رمضان.. نتمنى لك التوفيق في المرحلة المقبلة".