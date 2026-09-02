 بعد تعرضها لحادث بمضيق هرمز.. السعودية: نواصل اتصالنا المستمر بالسفينة سدر لمتابعة التطورات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد تعرضها لحادث بمضيق هرمز.. السعودية: نواصل اتصالنا المستمر بالسفينة سدر لمتابعة التطورات

الرياض - ( د ب أ)
نشر في: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 1:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 - 1:29 م

أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري السعودية( البحري) ، اليوم الأربعاء ، وفاة اثنين من بحارة ناقلتها "سدر" التي تعرضت لحادث أمني أثناء عبورها مضيق هرمز أول أمس الاثنين .

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم ، إن ناقلتها سدر تعرضت أول أمس الاثنين لحادث أمني اثناء عبورها مضيق هرمز ، مؤكدة وفاة اثنين من بحارتها من الجنسية الفلبينية .

وأشارت إلى أنها تواصل اتصالها المستمر بالسفينة وتنسق بشكل وثيق مع الجهات المختصة والأطراف المعنية في القطاع البحري مع متابعة التطورات عن كثب .

وأكدت أن سلامة موظفيها وراحتهم تظل على رأس أولوياتها ، مؤكدة التزامها بالعمل وفق أعلى معايير السلامة والأمن وحماية البيئة .

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