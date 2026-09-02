اتهام جندي إسرائيلي سابق بتلقي تدريبات للانضمام إلى داعش

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، تقديم لائحة اتهام ضد جندي سابق في الجيش، بعد إبدائه تعاطفا مع «داعش» وتلقيه تدريبات بهدف القتال في صفوف التنظيم الإرهابي خارج البلاد.

وقالت الشرطة إن المتهم يدعى خميس سواعد، وهو مواطن عربي إسرائيلي من سكان بلدة الحسينية في الجليل، خدم في الجيش الإسرائيلي بين عامي 2017 و2019، وذلك حسبما أفادته قناة «سكاي نيوز عربية».

وأضافت أن «سواعد أبدى، بحسب لائحة الاتهام، اهتماما متزايدا بتنظيم داعش منذ عام 2023، وشاهد مقاطع تدريبية تتعلق بأساليب القتال واستخدام الأسلحة وتصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة».

واعتقلت الوحدة المركزية للشرطة في منطقة الجليل المتهم خلال عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام «الشاباك»، قبل إخضاعه للتحقيق.

وقدمت النيابة لائحة الاتهام إلى محكمة الصلح في حيفا، إلى جانب طلب إبقاء المتهم رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية.