أوكرانيا: مقتل وإصابة نحو 1400 عسكري روسي خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/شباط 2022، إلى نحو مليون و491 ألفا و640 فردا، من بينهم 1390 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع فيسبوك، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12324 دبابة، و25263 مركبة قتالية مدرعة، و49016 نظام مدفعية، و2081 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1598 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 440 طائرة حربية، و354 مروحية، و494146 طائرة مسيرة، و5070 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و142715 من المركبات وخزانات الوقود، و4625 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.