شركة البحري السعودية تعلن وفاة 2 من طاقم الناقلة سدر بعد تعرضها لحادث في مضيق هرمز

أفادت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري»، بتعرض ناقلتها «سدر» لحادث أمني أثناء عبورها مضيق هرمز، مساء يوم 31 أغسطس 2026، والذي أسفر عن حالتي وفاة بين أفراد الطاقم.



وفي بيان نشر عبر صفحة الشركة الرسمية بمنصة «إكس»، قالت «البحري» إنها تواصل الاتصال بالناقلة، وتنسق مع الجهات المختصة والأطراف المعنية في القطاع البحري، لمتابعة تطورات الحادث.



وسبق أن أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، عن انفجار ناقلتي نفط وتوقفهما عن الحركة بعد اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز.



وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على منصته أن القوات الأمريكية شنت هجمات واسعة وقوية ضد أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز.



وأشار إلى أنها جاءت ردا على محاولات إيران الفاشلة لنشر الألغام البحرية في المضيق، وعلى إطلاقها صواريخ ضد القوات الأمريكية في الأردن.



وحذر ترامب إيران من الرد على الهجوم، وإلا فإنها ستتعرض لضربات أقسى.