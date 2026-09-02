الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ130 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق ليلا

أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية المناوبة دمرت 130 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية، خلال الليل.

وأصدرت الوزارة بيانا، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 0800 مساء بتوقيت موسكو في الأول من سبتمبر وحتى الساعة 0800 صباحا بتوقيت موسكو في الثاني من سبتمبر، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 130 طائرة مسيرة أوكرانية".

وجاء في البيان أنه "تم تدمير هذه الطائرات فوق مقاطعات، بيلجورود وبريانسك وفورونيج وكالوجا وكورسك وأوريول وروستوف وتامبوف وتولا ومقاطعة موسكو وشبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار والبحر الأسود".