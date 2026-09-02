مقتل 3 جنود إيرانين في هجوم أمريكي استهدف جزيرة لاوان أمس

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أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح الأربعاء، بمقتل 3 من قوات الباسيج في جزيرة لاوان جنوبي إيران إثر هجمات أمريكية.

ونقلت وكالة «مهر»، إعلان نائب قائد مقر سيد الشهداء في مدينة دير، العقيد عبد الكريم بولادي فر، مقتل 3 جنود وإصابة آخرين، نتيجة للهجوم الأمريكي الذي استهدف جزيرة لاوان مساء أمس.

وسبق أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» تنفيذ ضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية مطلع سبتمبر الجاري.

وقالت القيادة في بيان، إن الضربات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، بينها منظومات للدفاع الجوي والرادار، ومنشآت وأصول بحرية، ومواقع مخصصة لزرع الألغام والاتصالات.

وأضافت أن الضربات جاءت عقب محاولات هجومية نفذها الحرس الثوري الإيراني مؤخرًا ضد الملاحة التجارية في مضيق هرمز وأفراد من القوات الأمريكية.

وأشارت القيادة المركزية إلى انتشار أكثر من 50 ألفًا من أفراد القوات الأمريكية في أنحاء الشرق الأوسط، مؤكدة استمرارهم في حالة تأهب وجاهزية لتنفيذ عمليات جديدة بتوجيه من القيادة الأمريكية.

وبدأت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير 2026، والتي تخللتها فترات إغلاق لمضيق هرمز الحيوي لصادرات النفط وسلاسل الإمداد العالمية.

وردت إيران بهجمات على «أهداف أمريكية وإسرائيلية» في دول بالمنطقة، قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وفي 18 يونيو 2026 وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لإنهاء الأعمال القتالية وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة، لكنها تعثرت لاحقا بسبب خلافات بشأن تنفيذها وأمن الممر المائي.

وتجددت المواجهات خلال يوليو الماضي قبل أن تعلن «سنتكوم» الثلاثاء، استئناف ضرباتها على أهداف داخل إيران