الأرصاد: شواطئ البحر المتوسط مؤهلة لأجواء المصايف بدءا من الثلاثاء

قالت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة البحر المتوسط بدأت في الاعتدال اعتبارا من اليوم الاثنين، بعد موجة اضطراب خلال الأيام الماضية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، مساء الاثنين، أن البحر المتوسط مؤهّل تمامًا غدًا الثلاثاء لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه.

وأوضحت أنه يمكن للمصطافين نزول البحر أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، لكنها شددت على ضرورة متابعة النشرات الجوية وتوجيهات رجال الإنقاذ والرايات المرفوعة على الشواطئ.

ولفتت إلى أن ارتفاع الأمواج غدًا الثلاثاء سيكون في حدود مترين على أغلب الشواطئ، واصفة هذه الأجواء بأنها مناسبة للمصايف وأعمال التنزه بشكل كبير.

ونوهت غانم، إلى أن درجات الحرارة عادت للمعدلات الصيفية المعتادة التي تتراوح بين 34 و35 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مع حدوث تحسن أكبر في فترات الليل.