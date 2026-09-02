ألمانيا تقدم مساعدات إغاثية عاجلة إلى نيبال بعد السيول المدمرة

تعتزم ألمانيا إرسال مساعدات إغاثية إلى نيبال في أعقاب السيول الجارفة المدمرة التي ضربت البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين، اليوم الأربعاء: "بوسعنا تقديم المساعدة، وسنبدأ بذلك فورًا، إذ سنرسل مستلزمات، منها أغطية بلاستيكية عازلة (مشمعات)، ومصفيات مياه (فلاتر)، وناموسيات، إلى جانب تقديم إسهامات تضمن استعادة سكان منطقة الكارثة إمكانية الحصول على مياه شرب نظيفة، وتوفر لهم مأوى مؤقتاً، فضلاً عن تدابير إغاثية أخرى".

وأوضح المتحدث، أن هذه المساعدات سيتم توفيرها من خلال آلية الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية في حالات الكوارث، لافتا إلى أنها آلية دولية يمكن للدول من خلالها التوجه إلى الاتحاد الأوروبي لطلب المساعدة.

وتابع المتحدث، أن التكتل الأوروبي يجري بعد ذلك عملية بين دوله الأعضاء لتحديد ما يمكن لكل دولة تقديمه.

وعقب السيول الجارفة التي ضربت منطقة الهيمالايا وأوقعت عددًا كبيرًا من القتلى والمفقودين في نيبال والصين، حذرت منظمة الصحة العالمية أيضًا من خطر تفشي الأوبئة.