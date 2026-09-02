أمين عمر حكما لمواجهة الأهلي وسموحة في الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الأهلي وسموحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وتقام مباراة الأهلي وسموحة غدًا الخميس، على ملعب القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد سموحة في المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسموحة

ويتولى أمين عمر مهمة حكم الساحة، ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب حكمًا مساعدًا أول، وخالد حسين مساعدًا ثانيًا، بينما يتواجد أحمد حمدي حكمًا رابعًا.

ويضم طاقم تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كلًا من محمود الدسوقي حكمًا للفيديو، وعمرو الشناوي حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.