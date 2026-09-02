قاليباف: على الأمريكيين الوفاء بالتزاماتهم حتى نتمكن من إعادة فتح مضيق هرمز

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن الولايات المتحدة الأمريكية عليها الوفاء بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم مع إيران، حتى تتمكن طهران من اتخاذ إجراءات لإعادة فتح مضيق هرمز.

جاء ذلك خلال لقاء قاليباف مع باسم نعيم، القيادي في حركة حماس، اليوم الأربعاء، حيث بحثا تطورات المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا».

وأوضح قاليباف أن إيران و«جبهة المقاومة» تسيران، وفق رؤيته، في مسار مشترك لمواجهة ما وصفه بالاستكبار، مضيفًا أن حكومات في المنطقة تربطها علاقات جيدة بالولايات المتحدة باتت تدرك أن واشنطن تسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي.

وأكد قاليباف، أن التفاوض لا يتعارض مع ما وصفه بـ«المقاومة»، معتبرًا أن التفاوض «أداة من أدوات الكفاح»، وقال إن التوقف عن مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل سيمثل، من وجهة نظره، «يوم الهزيمة».

وفيما يتعلق بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، قال قاليباف، إن طهران أكدت في البند الأول من مذكرة التفاهم ضرورة إنهاء الحرب ضد إيران وحلفائها في المنطقة، بينما طرح الجانب الأمريكي، مطالب تتعلق بوقف الأنشطة الصاروخية والنووية ودعم المقاومة.

وشدد رئيس البرلمان الإيراني على أهمية الحفاظ على تماسك ما وصفه بمحاور «جبهة المقاومة»، ومواصلة مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة.

وفي إشارة إلى ما وصفه بعدم التزام الولايات المتحدة ببنود مذكرة تفاهم إسلام آباد، قال قاليباف: «يجب على الأمريكيين الوفاء بالتزاماتهم حتى نتمكن من اتخاذ إجراءات لفتح مضيق هرمز».