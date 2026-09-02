ترحيل خط مياه محمد نجيب يقطع المياه عن مناطق بالإسكندرية 6 ساعات الليلة

أعلنت محافظة الإسكندرية، في بيان اليوم، عن تنفيذ أعمال ترحيل الخط الناقل للمياه بقطر 500 مم، وذلك في إطار أعمال المشروع القومي لتطوير شارع محمد نجيب، ما يترتب عليه ضعف أو انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق الواقعة بنطاق الأعمال.

وأوضحت المحافظة، أن أعمال الترحيل تبدأ اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، في تمام الساعة 10 مساءً، ومن المتوقع أن تستغرق نحو 6 ساعات.

وتشمل المناطق المتأثرة نطاق شارع العيسوي مع شارع محمد نجيب وحتى شارع خليل حمادة، على أن تعود المياه إلى ضغوطها الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الترحيل.

وأكدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية اعتذارها للمواطنين عن ضعف أو انقطاع المياه خلال فترة تنفيذ الأعمال، مشيرة إلى توفير سيارات مياه للمناطق المتضررة لتلبية احتياجات المواطنين.

ودعت الشركة المواطنين في حال وجود أي شكاوى أو استفسارات إلى التواصل مع الخط الساخن 125.