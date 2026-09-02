كاسادو: لا أشعر بالغضب من برشلونة وعليَّ التحسن بشكل كبير

غادر مارك كاسادو، لاعب برشلونة الشاب، المدينة متجهًا إلى لاكورونيا بعد انتقاله إلى ديبورتيفو على سبيل الإعارة، حيث بدا جادًا في المطار لكنه أكد حماسه للانضمام إلى مشروع النادي الجديد.

وأعلن برشلونة قابلية مارك كاسادو، البالغ من العمر 22 عامًا، للرحيل منذ عدة أشهر.

ومع وجود عروض من السعودية وبعض الأندية الأوروبية، حسم لاعب أكاديمية برشلونة وجهته خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، لينضم إلى ديبورتيفو، العائد حديثًا إلى الدوري الإسباني.

وقال كاسادو في المطار قبل توجهه إلى لاكورونيا: «إنهم يبنون مشروعًا جيدًا جدًا. أنا متحمس ومليء بالحماس».

وكان برشلونة قد أبعد كاسادو وبقية اللاعبين الذين لا يدخلون ضمن خططه عقب إصابة روني بردججي، حتى لا تؤدي أي ظروف طارئة إلى تعريض رحيلهم للخطر. وبعد ذلك، فقد كاسادو رقمه في قائمة الفريق، والذي انتقل إلى أنتوني جوردون.

وقال كاسادو: «أنا لا أرحل غاضبًا»، مضيفًا: «الجميع قام بأمور جيدة، ولدى الجميع أمور يمكن تحسينها».

واعترف لاعب أكاديمية برشلونة بأن «التوقف عن اللعب لمدة عام مع برشلونة أمر صعب دائمًا».

وأضاف: «الجميع يجد صعوبة في مغادرة المنزل، لكنني متحمس لمشروع ديبورتيفو».

وعن إمكانية عودته إلى برشلونة في المستقبل، اكتفى كاسادو بالقول: «لا أحد يعرف».

وسيلعب كاسادو هذا الموسم معارًا في ملعب ريازور، مع امتلاك ديبورتيفو خيار شراء اللاعب مقابل 30 مليون يورو في نهاية الموسم.

وسيتحمل برشلونة جزءًا كبيرًا من راتب اللاعب، نظرًا إلى أن ديبورتيفو كان يملك مساحة محدودة للغاية ضمن قواعد اللعب المالي النظيف.

ويعد كاسادو واحدًا من 10 تعاقدات أبرمها النادي القادم من لاكورونيا خلال فترة الانتقالات.

وعلى مستوى حراسة المرمى، عزز ديبورتيفو صفوفه بالتعاقد مع ليو رومان. وقبل الإعلان رسميًا عن وصول كاسادو، أعلن النادي أيضًا استعارة خيمينيز من أتلتيكو مدريد.

وفي خط الهجوم، بدأ أوباميانج، الصفقة الأبرز للنادي، بشكل رائع، بعدما سجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات.

وتضم بقية التعاقدات أسب ينسن، وبرايت إيدي، وأماتوتشي، وجيسلهارت، ولاعب برشلونة السابق أداما تراوري، وأنخيلينيو.

ويختتم كاسادو مرحلته مع الفريق الأول لبرشلونة بعد موسمين.

وبدأ اللاعب بشكل رائع خلال المرحلة الأولى من مشروع المدرب هانسي فليك، وقدم مستويات مميزة أمام ريال مدريد وبايرن ميونيخ، قبل أن يتراجع دوره بشكل كبير.

وانخفضت مشاركاته من 2443 دقيقة في موسمه الأول إلى 1405 دقائق في الموسم الماضي.