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تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة لمباراة ليفربول الإنجليزي و سالزبورج النمساوي والتي تُقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ويريد الليفر بطل الشامبيونزليج ليج الموسم الماضي تحت قيادة الألماني بتحقيق الانتصار الأول في دور المجموعات بعد الخسارة في الجولة السابقة أمام نابولي الإيطالي بهدفين دون رد في المباراة التي أقُيمت على ملعب سان باولو.

- الدقيقة 44 ضغط من جانب سالزبورج لتسجيل الهدف الثاني

- الدقيقة 39 جووووول الهدف الأول لسالزبورج عن طريق هوانج هي تشان

- الدقيقة 36 جوووووول الهدف الثالث لليفربول عن طريق محمد صلاح

- الدقيقة 35 محاولة من جانب لاعبي ليفربول لكن لم تكتمل

- الدقيقة 33 ركلة ركنية أولى لسالزبورج

- الدقيقة 30 أدريان حارس ليفربول يمنع فرصة مؤكدة لتسجيل سالزبورج الهدف الأول

- الدقيقة 29 تسديدة من محمد صلاح لكن تخرج بجوار القائم الأيمن لحارس سالزبورج ويهدر فرصة مؤكدة لتسجيل الهدف الثالث

- الدقيقة 25 جووووول الهدف الثاني لليفربول عن طريق أندري روبرتسون بعد أن استلم تمريره من أرنولد نجح روبرتسون في التسجيل

- الدقيقة 20 ركلة ركنية ثانية لليفربول

- الدقيقة 17 محاولة من جانب سالزبورج لتسجيل هدف التعادل

- الدقيقة 9 جووووووول الهدف الأول لليفربول عن طريق السنغالي ساديو ماني بعد أن استلم تمريره من زميله فيرمينو

- الدقيقة 7 محاولة من جانب فيرمينو لكن لمن تشكل خطورة على مرمى سالزبورج

- الدقيقة 5 ركلة ركنية أولى لليفربول

- الدقيقة 3 تسديدة من ميلامينو لاعب سالزبورج لكن تخرج بجوار الجانب لمرمى أدريان حارس ليفربول

- الدقيقة 1 محاولة من جانب ليفربول عن طريق روبرتسون لكن لم يكلل لها النجاح

بداية الشوط الأول

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان ديك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جيني فينالدوم - جوردان هندرسون - فابينهو

خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينيو - ساديو ماني