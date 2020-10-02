إيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا لدواع صحية

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية في بيان مساء اليوم الخميس، إيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا إبتداء من يوم السبت المقبل لدواع صحية تركية.

وذكر البيان أن سلطة الطيران تود أن "تبين لجميع النواقل الوطنية وشركات الطيران العاملة في البلاد والمسافرين بأنه تم ابلاغها من قبل سلطة الطيران المدني التركية بإيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا إبتداءً من يوم السبت وحتى أشعار آخر بحسب تعليمات الجهات الصحية التركية".

وأوضح البيان "تؤكد سلطة الطيران العراقية في الوقت ذاته أنه سيكون هناك استثناء من هذا القرار بخصوص عودة العراقيين من تركيا إلى بغداد ، بالإضافة إلى استمرار التنسيق والتعاون مع الجانب التركي عن طريق القنوات الدبلوماسية بين البلدين".

كان العراق قد أوقف رحلاته الجوية مع دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.