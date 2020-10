أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إصابته وزوجته بفيروس كورونا، صباح الجمعة، وجاء ذلك من خلال تغريدة كتبها على "تويتر" قال فيها: "الليلة، ثبت إصابتي أنا ميلانيا بكوفيد - 19 وسنبدأ الخضوع للحجر الصحي والتعافي على الفور. سنجتاز هذا الأمر معا!".

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!