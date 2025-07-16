تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن الاضطرابات التي يشهدها جنوبى سوريا، قائلا إن "النظام السوري عليه أن يترك الدروز في السويداء وشأنهم، وأن يسحب قواته".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن كاتس قوله، اليوم الأربعاء: "كما أوضحنا وحذرنا، لن تتخلى إسرائيل عن الدروز في سوريا، وستطبق سياسة نزع السلاح التي قررناها".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، أن "جيش الدفاع الإسرائيلي سيواصل قصف قوات النظام حتى تنسحب من المنطقة، وسيرفع قريبا مستوى الرد على النظام إذا لم تفهم الرسالة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وكاتس، أعلنا من قبل أنهما أصدرا تعليمات واضحة للجيش الإسرائيلي بضرب القوات والمعدات السورية التي تم إدخالها إلى السويداء فوراً، معتبرين أن إدخال هذه القوات والأسلحة "يمثل خرقاً لاتفاق سياسة نزع السلاح المطبقة في المنطقة".

وفي بيان مشترك، أشار نتنياهو وكاتس إلى التزام الحكومة الإسرائيلية بحماية أبناء الطائفة الدرزية في سوريا، انطلاقاً مما وصفوه بـ"تحالف الأخوة" مع دروز إسرائيل.