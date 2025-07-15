سرايا القدس تكشف عن تفاصيل عملية مركبة ونوعية لأسر عدد من جنود الاحتلال

كشف قائد ميداني في سرايا القدس بلواء خانيونس، عن تفاصيل عملية مركبة ونوعية استهدفت ناقلة جندٍ صهيونية في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، الثلاثاء الماضي، بهدف أسر عدد من الجنود.

وأوضح في تصريحات نقلتها قناة «سرايا القدس» بتطبيق «تجلرام»، مساء الثلاثاء، أن العملية بدأت بتفجير عبوات ناسفة من نوع «برق الصدمية»، جرى زرعها مسبقًا في مسار الناقلة بعد رصد دقيق وتحضير ميداني استمر عدة أيام، ما أدى إلى تدمير الناقلة واشتعال النيران فيها بشكل كامل.

وأشار إلى أن «عناصر سرايا القدس انقضوا عقب التفجير، مباشرة نحو ناقلة الجند، واشتبكوا مع طاقمها من مسافة الصفر، وتمكنوا من سحل أحد الجنود بهدف أسره».

وذكر أن الآليات العسكرية القريبة تدخلت خلال لحظات التنفيذ، واستهدفت مسرح العملية بالقذائف والأسلحة الرشاشة، ما أعاق استكمال عملية الأسر، وأدى إلى مقتل الجندي المستهدف، واستشهاد عدد من المقاومين الذين خاضوا العملية بكل بسالة.

وأكد أن «هذه العملية لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبقها محاولات عديدة في مناطق التوغل والاشتباك».

وتأتي تلك التصريحات، بعد مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، وذلك في حصيلة أولية خلال 4 عمليات للمقاومة في قطاع غزة.

واستهدفت المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال في أوقات متزامنة في كل من خان يونس وجباليا وحي التفاح وحي الشجاعية.

وشنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على موقع العمليتين في حيي الشجاعية والتفاح.

ووفقا لما نشرته المواقع الإسرائيلية، فقد قُتل 3 جنود باستهداف دبابة ميركافا بقذيفة مضادة للدروع في قطاع غزة.

بالمقابل، ذكرت مصادر إسرائيلية أن 3 جنود قُتلوا وأُصيب آخرون بجروح خطيرة في استهداف قوة هندسية بجباليا شمالي قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم العثور على جزء من جثة جندي للاحتلال بعد اشتباكات أمس في قطاع غزة.

كما استهدفت المقاومة بعبوة ناسفة كبيرة آلية للاحتلال أدت إلى احتراقها بالكامل، وفُقد على إثرها جندي تم العثور عليه لاحقا، حيث فعّل جيش الاحتلال بروتوكول هانيبال.

ويتم تفعيل بروتوكول هانيبال خشية وقوع جنود للاحتلال أسرى في قبضة المقاومة خلال اشتباكات عنيفة.



