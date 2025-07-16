عداوة المقارنات تنتهي بجريمة طعن مروعة في الإسكندرية: تجديد حبس فني ألوميتال قتل عديله بـ32 طعنة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس فني ألوميتال يبلغ من العمر 37 عامًا، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقتل "عديله" تاجرًا، طعنًا داخل مدخل عقار بمنطقة السيوف شرقي المحافظة، على خلفية مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات عائلية ومقارنات مادية بين الزوجين.

وأمرت النيابة سابقًا بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًا بعد أن كشفت التحقيقات ارتكابه الجريمة عمدًا مع سبق الإصرار، عقب استدراجه للمجني عليه إلى شقة غير مكتملة التشطيب مجاورة لمسكنه، واعتدائه عليه بقالب طوب ثم سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بـ32 طعنة متفرقة أودت بحياته في مدخل العقار، أمام شهود عيان.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن خلافات نشبت بين المتهم وزوجته بسبب ضائقة مالية وعدم انتظام عمله، زاد من حدتها عقد مقارنات متكررة بينه وبين زوج شقيقة زوجته "ميسور الحال"، والذي اصطحب الأسرة من قبل إلى مصيف بالساحل الشمالي وقدم لهم رحلة ترفيهية إلى إيطاليا، ما أدى لتفاقم شعور المتهم بالغيرة والدونية.

وبحسب التحقيقات، فقد تطورت هذه الخلافات إلى شجار عنيف ضرب فيه المتهم زوجته وحماته، ما دفع الأخيرة للاستنجاد بزوج ابنتها الثانية – المجني عليه – الذي اصطحب السيدتين إلى منزله لحمايتهما، وهو ما فجر غضب المتهم، فبيت النية على قتل "عديله".

ورصدت كاميرات المراقبة لحظات تتبع المتهم للضحية بعد إفلاته من يد القاتل وصعوده المصعد هاربًا، ثم طعنه المتكرر له عند خروجه من المصعد، في مشهد دموي أمام سكان العقار.

تم ضبط المتهم، وتحريز السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها بعد استعجال تقرير الطب الشرعي النهائي، وسط متابعة موسعة من الأجهزة الأمنية.

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